Офис президента примет решение об орденах Дробязко и Ванагаса, если они появятся в Сочи

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия удостоенных этих наград порочат имя награжденного.

На прошлой неделе в Литве вызвало резонанс сообщение бывшей российской фигуристки Татьяны Навки в социальных сетях о том, что ее проект «Лебединое озеро» будет показан на ледовой арене Сочи 9 августа. Сообщалось, что в нем примут участие в том числе Ванагас и Дробязко.

Навка — жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Дробязко и Ванагас живут в России, которая в конце февраля начала вторжение в Украину.

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