Офис президента примет решение об орденах Дробязко и Ванагаса, если они появятся в Сочи

Офис президента Литвы примет решение относительно литовских государственных наград, которых были удостоены фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, если они примут участие в выступлении в российском городе Сочи.
«Если упомянутые выше бывшие литовские спортсмены, кавалеры ордена Гедиминаса, действительно примут участие в коммерческом мероприятии в России, которая уже шестой месяц ведет жестокую войну на уничтожение против Украины, возникнут основания рассмотреть, не порочит ли их деятельность имя тех, кто награжден орденом Литовской Республики», — сказал BNS в понедельник пресс-секретарь президента Ридас Ясюлёнис.
В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия удостоенных этих наград порочат имя награжденного.
На прошлой неделе в Литве вызвало резонанс сообщение бывшей российской фигуристки Татьяны Навки в социальных сетях о том, что ее проект «Лебединое озеро» будет показан на ледовой арене Сочи 9 августа. Сообщалось, что в нем примут участие в том числе Ванагас и Дробязко.
Навка — жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.
Дробязко и Ванагас живут в России, которая в конце февраля начала вторжение в Украину.
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