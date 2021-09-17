Ограничения без паспорта возможностей

Людям без паспорта возможностей запрещено посещение магазинов товаров не первой необходимости, рынков (когда площадь превышает 1,5 тыс. кв. метров), у них не будет доступа к услугам салонов красоты, спортклубов, они не смогут принимать участие в мероприятиях, на которые собираются более 500 человек.

Тем не менее без паспорта возможностей можно:

– Посещать магазины, рынки, где основными товарами являются пищевые продукты, ветеринарные товары, корма для животных, магазины оптики и ортопедии, пункты продажи растений, семян, удобрений. Однако у этих магазинов должен быть отдельный вход с улицы и их площадь не может превышать 1,5 тыс. кв. метров. Этот порядок действует и в отношении торговых центров такого размера.

– Заказывать еду навынос или употреблять ее в кафе, барах и ресторанах на открытых пространствах. В таком случае за столом могут сидеть не более пяти человек. Между клиентами должна сохраняться двухметровая дистанция.

– Разрешен допуск на заправочные станции, заказ мелких ремонтных услуг, когда контакт между получателем услуги и ее поставщиком длится не более 15 минут.

– Получать услуги по захоронению, посещать магазины похоронных услуг.

– Посещать библиотеки, музеи, выставки, получать необходимые услуги социальных, государственных и муниципальных ведомств.

– Посещать лиц, находящихся в предсмертном состоянии в медицинских учреждениях или в учреждениях по уходу, несовершеннолетних до 14 лет и сирот, получать социальные услуги.

– Услуги, предоставляемые на открытых пространствах, торгово-хозяйственная деятельность, коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные, спортивные мероприятия, торжества, ярмарки, фестивали или другие организованные собрания людей в общественных местах в течение ограниченного периода времени в заранее оговоренное время, максимум 500 участников.

– Оказание юридических услуг и судебная деятельность.

– Услуги, предоставляемые государственными и муниципальными учреждениями, учреждениями и предприятиями, находящимися в государственной и муниципальной собственности, которые в силу своей специфики не могут быть оказаны дистанционно (перечень услуг утверждается руководителем учреждения, органа или предприятия).

Транспорт

Паспорт возможностей не потребуется для пользования городским, пригородным или междугородным общественным транспортом. Однако, находясь в нем, следует надевать маску, соблюдать дистанцию.

При поездках в междугородном транспорте регулярными, специальными и чартерными пассажирскими маршрутами можно занимать только сидячие места.

Образование

Дошкольное, детсадовское, начальное, основное, среднее, первичное профессиональное образование, неформальное образование и просвещение детей осуществляется без паспорта возможностей.

Профобучение, обучение в высших школах и неформальное просвещение взрослых могут осуществляться контактным способом и для людей без паспорта возможностей, однако они должны регулярно тестироваться. Это они смогут сделать бесплатно. Это условие будет действовать до 16 октября.

Здравоохранение

Медуслуги будут предоставляться без паспорта возможностей. При предоставлении плановых стационарных услуг обязательно прохождение теста на коронавирус. Он финансируется за счет государства.

Услуги семейного медицинского учреждения будут доступны всем. Будет доступна как неотложная, так и плановая медицинская помощь, за исключением случаев, когда пациенту необходимо пройти профилактическое обследование. Пациентов с симптомами COVID-19 (лихорадка, кашель, одышка и так далее) станут проверять на коронавирус.

Министерство здравоохранения предусматривает возможность введения в будущем обязательного тестирования при получении специализированных амбулаторных услуг. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Банки

Введенные ограничения клиентов банков не коснутся, тем не менее банки советуют решать вопросы удаленно, если это возможно. Как и прежде, перед визитом клиентов просят сначала проверить всю актуальную информацию на сайте банка, а потом зарегистрироваться на визит.

Согласно правилам, клиенты без паспорта возможностей смогут получить только такие услуги, на которые требуется не больше 15 минут. Людям, у которых нет паспорта возможностей, напоминают, что они смогут попасть только в банковские отделения со входом с улицы.

Почта

Более 40 из 250 отделений «Почты Литвы» расположены в торговых центрах (ТЦ). В связи с этим клиентам, не имеющим паспорта возможностей, следует выбрать ближайшее отделение вне ТЦ, поскольку правительство не предусмотрело исключений, которые позволяли бы попасть в почтовые отделения в крупных ТЦ. Более 200 почтовых отделений будут доступны без паспорта возможностей.

Получение паспорта возможностей

Паспорт возможностей могут получить привитые, переболевшие или тестирующиеся люди. С понедельника вновь признаются антигенные тесты, однако они должны будут выполняться за собственные средства. Тест будет действительным в течение 60 дней, по истечении этого срока необходимо пройти повторное тестирование.

В паспорт возможностей будут занесены только серологические тесты на антитела, которые были сданы с 16 августа.

Паспорт возможностей обновляется в случае изменения фактической информации:

— при вакцинации второй дозой вакцины;

— при истечении 48-часового срока действия ПЦР-теста и тому подобное.

В случае если фактическая информация не изменилась, паспорт возможностей обновляется каждые 60 дней.

Информация «ЛК», BNS