TOP,Выборы-2019,Новости

Окончательное решение: Литва предлагает В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

В среду правительство Литвы приняло окончательное решение о назначении министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса в Европейскую комиссию.

«Этим постановлением завершается процедура выдвижения и утверждения кандидатуры члена комиссии», — заявил на заседании премьер-министр Саулюс Сквернялис.

28-летний В. Синкявичюс является министром с 2017 года, работал в государственных компаниях «Литовские аэропорты», «Почта Литвы», «Инвест Литва» и участвовал в программе «Создать для Литвы».

В.Синкявичюс также работал в Вашингтонском Центре анализа европейской политики (CEPA), стажировался в посольстве Литвы в США.

Политик в среду встретится с будущим главой комиссии Урсулой фон дер Лайен в Брюсселе .

Новая Европейская комиссия формируется после состоявшихся в мае выборов в Европейский парламент и начнёт свою работу в ноябре.

Кандидатуры комиссаров ещё должен утвердить Европейский парламент.

Витянис Повилас Андрюкайтис, комиссар по здоровью и безопасности пищевых продуктов, входит в состав завершающей свои полномочия Европейской комиссии.

BNS

Последние новости

default image
Окончательное решение: Литва предлагает В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Подробнее...
default image
Британский парламент приостановил работу из-за Brexit

Подробнее...
default image
Скульптура певца Л.Коэна будет установлена в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В России планируют производить фастфуд с пометкой «для пожилых»

Подробнее...
default image
У премьера Сквярнялиса лимфома первой стадии, он надеется выздороветь

Подробнее...
default image
США разрешили Литве покупку 500 бронированных внедорожников

Подробнее...
default image
Макрон: Европе пора пересмотреть отношения с РФ

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс встретится с будущим главой Европейской комиссии У. фон дер Ляйен

Подробнее...
default image
США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

Подробнее...
default image
Нормандская встреча будет в сентябре

Подробнее...
default image
МИД: утверждения Беларуси по поводу БелАЭС удивляют

Подробнее...
default image
Глава Банка Англии хочет создать новую резервную валюту

Подробнее...
default image
Э. Мисюнас станет вице-министром обороны, будет заниматься закупками

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
default image
Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство примет окончательное решение по кандидатуре В.Синкявичюса в еврокомиссары

Подробнее...
default image
Молодежи в Германии становится меньше, студентов больше

Подробнее...
default image
Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд

Подробнее...
default image
Правительство готовится помочь литовцам из Венесуэлы переехать в Литву

Подробнее...
default image
В Украине планируют модернизировать все АЭС

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600