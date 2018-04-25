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Спорт

Олимпийская чемпионка Р. Мейлутите станет советником мэра Каунаса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Советником мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса станет олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите, сообщило в понедельник самоуправление.

Р. Мейлутите будет работать советником по вопросам спорта, развития его инфраструктуры и здорового образа жизни. Ее должность будет должностью политического доверия.

«Я надеюсь, что смогут быть полезна своим опытом команде города Каунаса в решении различных вопросов спортивной инфраструктуры города и здорового образа жизни», – сказала Р. Мейлутите для пресс-релиза.

Каунасское самоуправление вскоре планирует начать строительство центра водного спорта на Неманском острове в Каунасе, в городе также действует несколько бассейнов.

В команде советников мэра Каунаса также работают Томас Гарасимавичюс, курирующий область энергетики, Живиле Ширвене, ответственная за вопросы управления предприятия и дела молодежи, а также Симонас Кайрис, которому доверены сферы культуры, туризма и спорта.

В мае этого года Р. Мейлутите сообщила о завершении профессиональной карьеры в плавании.

В 15 лет Р. Мейлутите завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне. На чемпионатах мира и Европы она получила 18 наград – 12 золотых и шесть серебряных.

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