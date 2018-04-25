ООН: более 100 стран пообещали возродить примерно 1 млрд га земель

По предварительным оценкам, будет восстановлено от 765 млн до 1 млрд га земель. Почти половина территории, подлежащей восстановлению, находится в Африке к югу от Сахары. Многие обязательства касаются угодий и лесонасаждений в Азии и Латинской Америке.

«Мы приближаемся к Десятилетию восстановления экосистем, к началу выполнения соответствующих планов и обязательств», — заявил исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау. Он подчеркнул, что инвестиции в восстановление земель принесут не только экологические, но также социальные и экономические выгоды.

Авторы нового исследования абсолютно разделяют это видение, отмечая, что восстановление продуктивности всех экосистем — как на суше, так и на воде — в таком планетарном масштабе принесет огромную пользу людям и природе.

По мнению экспертов, возрождение экосистем будет способствовать восстановлению экономики, что приведет к созданию миллионов зеленых рабочих мест. Возрождение наземных экосистем, таких как сельскохозяйственные угодья, луга, леса, водно-болотные угодья и торфяники, восстановит их способность накапливать углерод и сокращать выбросы парниковых газов. При правильной реализации намеченных планов усилия по возрождению экосистем помогут предотвратить стремительное сокращение флоры и фауны, повысить плодородие почвы и уменьшить дефицит воды. К тому же хорошо функционирующие природные экосистемы имеют ключевое значение в борьбе с зоонозными инфекциями, такими как COVID-19.

«В деле восстановления экосистем появляется своего рода дух позитивной конкуренции. Например, все больше стран и людей хотят высаживать как можно больше деревьев», — сказал сотрудник ЮНЕП Тим Кристоферсен. Но, подчеркнул он, важно высаживать деревья в нужное время, в нужных местах и при поддержке местных общин. Он добавил, что в ходе восстановления экосистем важно также не забывать о морских побережьях и реках.

Десятилетие восстановления экосистем ООН — это возможность перевести существующие и новые обязательства в необходимые действия на местах. Для реализации намеченных планов в период до 2030 года потребуется около $1 трлн.