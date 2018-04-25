default image
Франция вводит обязательное тестирование на COVID-19 для граждан 16 стран

Подробнее...
default image
С субботы в Литве обязательны маски в магазинах, в общественном транспорте

Подробнее...
default image
ЕС не планирует возобновлять авиасообщение с РФ как минимум до середины августа

Подробнее...
default image
Правительство – "за" обязательство операторов предоставлять данные о литовцах за рубежом

Подробнее...
default image
Польша не будет размещать американские истребители вблизи России

Подробнее...
default image
Министр здравоохранения А.Вярига после разговора с президентом сократил свой отпуск

Подробнее...
default image
В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: для обуздания COVID-19 требуется четкий план

Подробнее...
default image
ООН: после пандемии необходимо переосмыслить устройство городов

Подробнее...
default image
В.Шапока: нам нужно думать о растущем долге Литвы

Подробнее...
default image
ВОЗ: сезонный характер COVID-19 не находит подтверждения

Подробнее...
default image
Кабмин решит, обязать ли операторов предоставлять данные о гражданах Литвы за рубежом

Подробнее...
default image
США и Россия начали переговоры по ядерному оружию

Подробнее...
default image
Г. Науседа говорит, что предложит установить "потолок" прямых выплат фермерам

Подробнее...
default image
Финляндия восстанавливает ограничения на въезд

Подробнее...
default image
В Вильнюсе сел вертолет с донорскими сердцем и почками для пересадки

Подробнее...
default image
Эпидемиолог: установлено 16 новых случаев коронавируса, происхождение части их неизвестно

Подробнее...
default image
В Греции вновь вводят масочный режим

Подробнее...
default image
Системы ПВО NASAMS будут испытаны в Литве в сентябре

Подробнее...
default image
К Земле приближается "потенциально опасный" крупный астероид

Подробнее...
default image
Коронавирус ухудшил эмоциональное состояние 40% жителей Литвы – данные опроса

Подробнее...
default image
Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года

Подробнее...
default image
Литва призывает Минск не запускать БелАЭС, не устранив недостатки

Подробнее...
default image
ВОЗ: закрытие границ не сможет предотвратить распространение COVID-19

Подробнее...
default image
Г.Науседа о проблемах Реестрового центра: Р. Синкявичюс должен прервать отпуск

Подробнее...
default image
Испания испытывает новые трудности в сфере туризма

Подробнее...
default image
Литва, Польша и Украина договорились о помощи в борьбе с агрессией РФ, с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Китае шесть миллионов жителей города за четыре дня протестируют на COVID

Подробнее...
default image
Восстановлена работа системы e.sveikata в Литве – Реестровый центр

Подробнее...
default image
Германия остается лидером среди ведущих мировых держав

Подробнее...
default image
Финансовое положение трети жителей Литвы из-за коронакризиса ухудшилось

Подробнее...
default image
США больше не считают Россию главным соперником

Подробнее...
default image
Я.Неверович: будем добиваться большего вовлечения ЕС в проблематику БелАЭС

Подробнее...
default image
ВОЗ: пандемия коронавируса усиливается

Подробнее...
default image
Г.Науседа посетил авиабазу ВВС Литвы, встретился с военными НАТО

Подробнее...
default image
Пациенты не могут быть заложниками не работающей системы e.sveikata – Г.Науседа

Подробнее...
default image
Великобритания объявила борьбу с ожирением

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждено 8 новых случаев коронавируса, общее число – 2027

Подробнее...
default image
В Арктике рекордно поднялась температура

Подробнее...
default image
Г. Науседа призвал главу Европейского совета предпринять действия в связи с БелАЭС

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ООН: после пандемии необходимо переосмыслить устройство городов

Фото pixabay.com

Города оказались в эпицентре пандемии COVID-19, на них приходится примерно 90% всех зарегистрированных случаев заболевания. Во многом это связано не только с высокой плотностью населения, но и с организацией городской жизни, тем, как люди живут, где они работают и как передвигаются.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя документ «COVID-19 в урбанизированном мире», сообщает Центр новостей ООН.

«Основная тяжесть кризиса пришлась на города. Во многих из них перегружены системы здравоохранения, нет адекватных служб водоснабжения и санитарии, а также имеются другие проблемы», — заявил генсек ООН. Он добавил, что пандемия выявила глубоко укоренившееся неравенство, которое сопровождает стремительную урбанизацию.

Сегодня более 55% всех жителей планеты живут в городах. При этом примерно 24% горожан ютятся в тесных трущобах, где нет даже элементарных санитарно-гигиенических условий, таких как туалет и проточная вода. Многие люди живут далеко от места работы, школ, детских садов и даже продуктовых магазинов. Менее половины городских жителей сегодня имеют какие-либо общественные здания в радиусе 400 м от своего места жительства. Все это обернулось тяжелым кризисом в связи с пандемией. При этом преимущественно города понесли экономические потери, ведь на них приходится 80% мирового ВВП. Многие предприятия во всем мире приостановили работу, закрылись рестораны и другие бизнесы, а миллионы людей оказались дома в изоляции или на карантине.

Но есть и позитивные моменты. Пандемия и связанные с ней ограничительные меры привели к сокращению объемов выбросов парниковых газов в атмосферу. Воздух стал более чистым даже в некоторых из наиболее загрязненных городов мира. По данным майского доклада Европейской экономической комиссии ООН, уровень загрязнения в Барселоне, например, снизился примерно на 62%. Подобные ситуации сложились и в других крупных городах — таких, как Милан, Лондон и Париж. Однако этот показатель является временным, предупредил Антониу Гутерриш. Как только города полностью откроются и вернутся к прежнему образу жизни, они вновь утонут в газовой дымке.

Для того, чтобы этого не произошло, многие градоначальники и местные жители принимают меры, направленные на обустройство городской жизни после пандемии, переходят на экологически безопасные и полезные для здоровья модели транспортировки людей. Мэры городов увеличили финансирование сооружений новых велосипедных дорожек и пешеходных зон.

Говоря о том, что пандемия доказала эффективность цифровых технологий, возможность удаленной работы и виртуальной доставки необходимых услуг, глава ООН призвал в период восстановления адаптироваться к современной реальности.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что именно города должны стать центрами устойчивого и справедливого развития в период после пандемии. Он рекомендовал действовать в трех направлениях: добиваться сокращения масштабов городского неравенства, укреплять потенциал местных властей и горожан и продвигать устойчивое и справедливое развитие в интересах всех слоев населения. «Сегодня у нас есть возможность задуматься и переосмыслить то, как мы живем, взаимодействуем и перестраиваем наши города. Именно в этом смысл аналитического документа «COVID-19 в урбанизированном мире», — подчеркнул глава ООН.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.