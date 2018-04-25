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ООН предупреждает о возможном затоплении мегаполисов

Фото pixabay.com

Сотни миллионов людей по всему миру могут превратиться в «климатических беженцев» из-за подъема уровня мирового океана. Об этом сообщают французские СМИ, которые ознакомились с проектом доклада экспертов ООН.

Даже если человечеству удастся не допустить глобального потепления более чем на два градуса в сравнении с доиндустриальной эпохой, из-за повышения уровня океана 280 миллионов человек могут лишиться своих домов.

Такие климатические условия провоцируют таяние ледников, что в результате приводит к подъему уровня воды более чем на 4 метра. «Этого достаточно, чтобы стереть большинство прибрежных городов с лица земли», — читает Бенджамин Страусс, руководитель некоммерческой организации Climate Central. Эксперты полагают, что в будущем почти полностью или частично под воду уйдут многие крупные города. В их числе называют Гонконг (31 процент его территории, по мнению авторов доклада, окажется под водой), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43 процента).

Кроме того, некоторые островные государства могут уже к 2050 году стать необитаемыми, однако это будет связано не с затоплением, что, по мнению экспертов, вряд ли произойдет раньше 2100 года, а с тем, что частота наводнений приведет к загрязнению питьевой воды. В некоторых городах, где это будет возможно с технической и финансовой точек зрения, власти предпримут определенные усилия, чтобы избежать погружения под воду. В частности, в Нью-Йорке могут быть выполнены защитные работы, которые обойдутся в миллиарды долларов.

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