Оппозиция Вильнюса: правящие медлят с учреждением литовских групп в детсадах

«Это дискриминация и открытая ложь. Они врут, не стыдясь, что нет такой потребности», – заявил на пресс-конференции в среду представитель оппозиционной фракции Йонас Василяускас.

В Вильнюсском районном самоуправлении из 31 члена ИАПЛ-СХС принадлежит большинство из 19 представителей.

Представитель ИАПЛ-СХС, мэр Вильнюсского района М. Рекст заверила BNS, что в данный момент самоуправление реализует проекты в Реше и Пагиряй, где будет создано по 100 мест для малышей.

«Мы учитываем все, но за пять минут не может все сделать – мы готовимся, планируем строить и строим. Мы больше других в Литве строим детские сады, и литовские группы. К нам приезжает больше людей на жительство, и это, несомненно, трудно. Но у нас есть даже несколько проектов: Пагиряй 100 мест, и в Реше будет 100 мест», – заверила мэр.

«Оппозиция готовится к выборам», – добавила она.