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Оппозиция Вильнюса: правящие медлят с учреждением литовских групп в детсадах

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TOP,Виленский Вестник,Новости,Общество

Оппозиция Вильнюса: правящие медлят с учреждением литовских групп в детсадах

  • Nuotrauka BFL/Teodoras Biliūnas

Представители оппозиции в Вильнюсском районе утверждают, что правящая Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) специально избегает учреждения литовских групп в детских садах и называют это дискриминацией литовских семей. 

Мэр района Мария Рекст называет критику оппозиции необоснованной и отмечает, что самоуправление учитывает просьбы всех жителей, готовится к строительству новых детсадов с литовскими группами. 

Оппозиционная право-центристская партия утверждает, что в районе требуется около 500-600 мест дошкольного образования на литовском языке, однако администрация игнорирует просьбы родителей об учреждении таких групп. Поэтому родители избирают иной путь – регистрируют место проживания в Вильнюсе и отправляют детей в городские детские сады, а это выгодно и столичным властям, которые получают дополнительный подоходный налог.

Оппозиция утверждает, что для решения проблем следует инвестировать около 650 тыс. евро и предлагает предусмотреть их в бюджете самоуправления на следующий год. 

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«Это дискриминация и открытая ложь. Они врут, не стыдясь, что нет такой потребности», – заявил на пресс-конференции в среду представитель оппозиционной фракции Йонас Василяускас. 

В Вильнюсском районном самоуправлении из 31 члена ИАПЛ-СХС принадлежит большинство из 19 представителей. 

Представитель ИАПЛ-СХС, мэр Вильнюсского района М. Рекст заверила BNS, что в данный момент самоуправление реализует проекты в Реше и Пагиряй, где будет создано по 100 мест для малышей.  

«Мы учитываем все, но за пять минут не может все сделать – мы готовимся, планируем строить и строим. Мы больше других в Литве строим детские сады, и литовские группы. К нам приезжает больше людей на жительство, и это, несомненно, трудно. Но у нас есть даже несколько проектов: Пагиряй 100 мест, и в Реше будет 100 мест», – заверила мэр. 

«Оппозиция готовится к выборам», – добавила она.

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