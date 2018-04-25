Организация Вильнюсской мэрии «Sveikas miestas» приглашает сеньоров на бесплатные занятия гимнастикой

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С 8 января в спортзале Фабийонишкского бассейна каждый день будут проводить гимнастику для сеньоров. Организация Вильнюсской мэрии «Sveikas miestas» будет проводить по два сеанса гимнастики ежедневно, чтобы могли принять участие все желающие.

«Летом мы начали приглашать пожилых людей на бесплатную гимнастику, сначала проводили занятия два раза, потом три раза в неделю – и все равно не все могли принять участие из-за нехватки мест. Сеньоры — очень активны. Мы этому очень рады. Надеемся, что они обрадуются, узнав, что зарядку будут проводить каждый день. Будет действовать одно правило – один сеньор сможет участвовать не более чем в 3 занятиях в неделю, чтобы хватило мест для всех желающих, регистрироваться надо заранее», – сказала представитель «Sveikas miestas» Каролина Дилите.

«Активность столичных пенсионеров поражает. Они рвутся заниматься спортом. А видели бы вы, как старательно они выполняют каждое упражнение и какой порядок бывает после них в зале – это пример для каждого. Но больше всего мы рады историям успеха – у нас масса примеров, когда после регулярных занятий у одних улучшилось состояние здоровья, другие уже ходят без палочки», – рассказал тренер Миндаугас Мизгайтис.

Бесплатные занятия будут проходить с понедельника по пятницу – с 10.00 до 11.00 и с 11.00 до 12.00 часов. Регистрация проводится по номеру 85 203 4814. Регистрироваться -обязательно.