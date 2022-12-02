Открылся каток

1 декабря в 18 час. официально открылся вильнюсский каток. В этом году он будет расположен во внутреннем дворе бывшей Лукишкской тюрьмы. Рядом с катком будут действовать закусочные и кафе. Первый сеанс — бесплатный.
Каждый день будут организовываться бесплатные сеансы для детей, пенсионеров, горожан и гостей столицы. Первый бесплатный сеанс каждый день будет проходить с 10.00, второй с 11.15. Продолжительность сеанса – 45 минут. Бесплатно кататься могут все жители и гости столицы. Одновременно на льду могут находиться 80 человек, на бесплатные сеансы будет живая очередь.
Билет на 1 человека: взрослому – 6 €, пенсионерам и детям до 14 лет – 4 €. Семейный билет: 2 взрослых + 1 ребенок до 14 лет – 10 €, +2 € евро за каждого дополнительного ребенка. Абонемент (10 сеансов) 50 €. Прокат коньков бесплатный. Время работы катка: I-IV 10.00 – 22.00, V-VI 10.00 – 23.15, VII 10.00 – 22.00. Планируется, что каток будет действовать до конца февраля.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt