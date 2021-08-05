Отменен рейс Iraqi Airways из Басры в Минск

В четверг был отменен рейс авиакомпании Iraqi Airways из города Басра на юго-востоке Ирана в Минск, сообщил Минский аэропорт.

Самолет из Басры должен был вылететь в 8.15 утра, а приземлиться в Минске – в 13 часов по литовскому времени.

Рейс частной компании Fly Baghdad в Минск в четверг утром успешно вылетел и должен прибыть в Беларусь в 13.25.

Посол Европейского союза в Ираке Мартин Хат сообщил BNS, что полеты авиакомпании Iraqi Airways в Минск на предстоящие десять дней должны быть отменены.

ЕС в последнее время начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть незаконно пересекших белорусско-литовскую границу иракцев в страну происхождения, а также убедить Ирак снизить количество полетов в Минск.

В последнее время пассажирские рейсы из Ирака в Минск должны были осуществляться не только из Багдада, но и из Басры, Эрбиля и Сулемании.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них — иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.