Отпуск по-французски

У супружеской пары Филиппа и Марлоу наконец-то выдался отпуск! Пришло время забыть обо всем и получить удовольствие от отдыха. После долгих лет откладывания по копеечке они наконец-то купили собственную летнюю резиденцию в солнечной Португалии. Поэтому сбежать из дома во Франции теперь можно в любой момент. Солнце, море, голубое небо, утро, когда можно полениться, и долгие тихие вечера без детей и внуков на террасе своего дома — что может быть лучше!

Но стоит начать мечтать, как что-то обязательно произойдет. Звонок от дочери Сесиль рушит все планы. У нее, видите ли, свои планы — ей некуда деть детей, а каникулы с бабушкой и дедушкой в Португалии — лучший вариант. Проехав тысячи километров вместе с внуками до дома своей мечты, Филиппа и Марлоу ждет еще одно потрясение. Новый дом совсем не похож на летнюю резиденцию их мечты — это просто строительная площадка, полная кирпичей, цемента и жутко кричащих ослов. И абсолютно спокойный строитель: видите ли… не все от него зависит. На каком-то этапе произошла небольшая ошибка и дом упс… не достроен.