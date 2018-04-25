default image
ЕК предлагает Литве 97 млн евро на создание экономики нейтральной климату

Подробнее...
default image
Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки электроэнергии

Подробнее...
default image
Со следующего года в Литве намечается оказание услуг телемедицины

Подробнее...
default image
Правительство Эстонии поддержало введение визы цифрового кочевника

Подробнее...
default image
Путин назначил Мишустина председателем правительства России

Подробнее...
default image
Полиция ищет мужчину, который может предоставить информацию о вероятном похищении девочки

Подробнее...
default image
Охрана природы в Литве пока призвана лишь создавать впечатление в ЕС

Подробнее...
default image
Иран пригрозил европейским военным на Ближнем Востоке

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: пока нет предпосылок для надежды на большие изменения в России

Подробнее...
default image
Меркель призвала Европу к самостоятельности

Подробнее...
default image
Власти Турции открыли доступ к Wikipedia

Подробнее...
default image
Главы МИД Литвы и Польши обсудят вопросы работы ЕС, безопасности

Подробнее...
default image
В Лондоне пройдет масштабная вечеринка в честь Brexit

Подробнее...
default image
В Тракайском районе пройдет "Снежная встреча" по политике безопасности

Подробнее...
default image
Глава МВД обсудила с Генкомиссаром поиски девочки в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Вильнюс будет собирать туристический сбор и через платформу Airbnb

Подробнее...
default image
В центральном парке Мехико откопали золото ацтеков

Подробнее...
default image
Туристов предупреждают о сбоях в работе аэропортов Италии

Подробнее...
default image
Беларусь просит Klaipedos nafta переваливать предназначенную для нее нефть

Подробнее...
default image
В США самолет сбросил топливо на шесть школ, пострадали 60 человек

Подробнее...
TOP,Новости,Экология и климат

Охрана природы в Литве пока призвана лишь создавать впечатление в ЕС

  • Фото lrv.lt

Литовская политика в сфере окружающей среды пока лишь ограничивается стремлением хорошо выглядеть в глазах Евросоюза, когда же на самом деле нужно реформировать экономику, заявила председатель Природоохранной коалиции Лина Пашкявичюте. 

«Наша охрана окружающей среды является лишь пиаром для Евросоюза, это плохая ситуация, которая должна существенно меняться. Не укрепление контроля, который ниже минимума, а осознание, что мы должны переориентировать экономику — это современная охрана окружающей среды», – заявила Л. Пашкевичюте на пресс-конференции в Вильнюсе.

Представители неправительственных организаций (НПО) критиковали готовящийся правительством план национального прогресса на 2021–2030  годы, заявив, что охрана окружающей среды в нем не должна быть выделена отдельной целью, а должна быть интегральной частью стратегии, которая предусматривает изменения и в экономике.

«Все, что связано с охраной окружающей среды, выделено и сложено в шестую цель, мы это называем развитие согласно менталитету Grigeo. Как моделируются компании типа Grigeo – с иллюзией соответствующей правилам, а на самом деле не заботящиеся об окружающей среде», – отозвалась о документе Л. Пашкявичюте.

реклама

«Требуются очень серьезные системные изменения с переходом загрязняющей экономики в гармоничную, и только тогда, когда наши министерства начнут заботиться об окружающей среде, мы сможем надеяться на серьезные изменения», – отметила глава коалиции.

По ее словам, пока «самой основной целью политики охраны окружающей среды является правильно выглядеть в главах Евросоюза». 

«У нас есть охрана природы только настолько, насколько требует ЕС, и еще меньше, а если мы способны правильно заполнить документы и ЕС больше не требует, то мы не способны сделать больше. Этот подход должен меняться, если мы хотим видеть  Литву более зеленой», – сказала представитель НПО.

Литовские НПО и общественные движения в четверг обратились к президенту, сейму и правительству  со своими предложениями к плану прогресса. 

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600