Охрана природы в Литве пока призвана лишь создавать впечатление в ЕС

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Литовская политика в сфере окружающей среды пока лишь ограничивается стремлением хорошо выглядеть в глазах Евросоюза, когда же на самом деле нужно реформировать экономику, заявила председатель Природоохранной коалиции Лина Пашкявичюте.

«Наша охрана окружающей среды является лишь пиаром для Евросоюза, это плохая ситуация, которая должна существенно меняться. Не укрепление контроля, который ниже минимума, а осознание, что мы должны переориентировать экономику — это современная охрана окружающей среды», – заявила Л. Пашкевичюте на пресс-конференции в Вильнюсе.

Представители неправительственных организаций (НПО) критиковали готовящийся правительством план национального прогресса на 2021–2030 годы, заявив, что охрана окружающей среды в нем не должна быть выделена отдельной целью, а должна быть интегральной частью стратегии, которая предусматривает изменения и в экономике.

«Все, что связано с охраной окружающей среды, выделено и сложено в шестую цель, мы это называем развитие согласно менталитету Grigeo. Как моделируются компании типа Grigeo – с иллюзией соответствующей правилам, а на самом деле не заботящиеся об окружающей среде», – отозвалась о документе Л. Пашкявичюте.