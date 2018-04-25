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Великобритания выходит из ЕС: Палата общин утвердила Brexit

Палата общин парламента Великобритании приняла в четверг в третьем чтении законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.

В поддержку билля, включающего в себя сделку с ЕС об условиях Brexit, высказались 330 депутатов, против — 231 народный избранник, пишет The Daily Mail.

Теперь законопроект перейдет на рассмотрение Палаты лордов, которая должна начать его обсуждение на следующей неделе. В случае, если в верхней палате в документ будут внесены изменения, он вернется для обсуждения и нового голосования в Палату общин.

Однако по традиции члены неизбираемой Палаты лордов, хотя и дискутируют по поводу законопроектов, не идут против воли депутатов, получивших мандат от населения на всеобщих выборах. В таком случае Brexit будет одобрен верхней палатой 31 января.

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, и теперь стране предстоит выйти из состава Евросоюза в конце текущего месяца, передает ТАСС.

Поскольку по итогам состоявшихся в декабре парламентских выборов консерваторы получили значительное преимущество перед оппозицией, правительство не сомневается в том, что на этот раз Brexit будет осуществлен в срок.

При этом, чтобы избежать тяжелых для обеих сторон экономических последствий, Лондону и Брюсселю придется менее чем за год заключить новую торговую сделку, поскольку премьер-министр Борис Джонсон не намерен соглашаться на продление действия переходного периода, который истечет 31 декабря 2020 года.

Ранее переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье и другие представители сообщества заявляли о том, что завершить переговоры в столь короткий срок будет крайне сложно и продление переходного периода все-таки может понадобиться, несмотря на жесткую позицию британского правительства.

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