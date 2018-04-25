Пандемия коронавируса в мире ускоряется — ВОЗ

Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается, заболеваемость ускоряется. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«У вируса все еще большое пространство для продвижения, — сказал он. — Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется».

Глава ВОЗ сообщил, что на текущей неделе будет проведено совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях и выработки приоритетов в противодействии вызываемому коронавирусом заболеванию COVID-19 на новом этапе.