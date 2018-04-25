Пандемия жестокости: в мире резко увеличилось число случаев домашнего насилия

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С началом эпидемии коронавируса власти разных стран призывают граждан к самоизоляции. Но далеко не для всех дом оказался самым безопасным местом, сообщает Euronews.

Cпецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила, что из-за введения карантина в разных странах может увеличиться число случаев домашнего насилия. Она призвала власти принять дополнительные меры для помощи жертвам.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что за время карантина, объявленного две недели назад, в стране на 30% увеличилось число случаев домашнего насилия. В одном только Париже цифра выросла на 36%.

Жертвами домашнего насилия во Франции каждый год становятся около 220 тыс. женщин. Это один из самых высоких показателей в Европе. По официальным данным, каждые три дня одна женщина погибает от рук нынешнего или бывшего партнера.

Кристоф Кастанер пообещал, что в ближайшее время власти разработают новые меры защиты. К примеру, женщины смогут обратиться за помощью, придя в аптеку.

Ситуация обострилась и в Бразилии. «Количество обращений увеличилось на 40-50%, и это при том, что и раньше цифры были очень высокие», — сообщила в интервью каналу Globo судья из Рио-де-Жанейро Адриана Мелло, которая специализируется на делах, связанных с домашним насилием.

Тревогу бьют правозащитники Италии и Испании. Особое беспокойство у них вызывает тот факт, что из-за карантина женщины часто не могут остаться одни, чтобы позвонить в полицию. В связи с этим в обеих странах решено уделить особое внимание онлайн-помощи.

Что делать женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, придумали власти Канарских островов: жертвам домашнего насилия достаточно попросить в аптеке «Маску-19». По этому кодовому слову фармацевты поймут, что женщине нужна срочная помощь.

В Германии лидер «зеленых» в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт также выразила беспокойство за судьбу тысяч женщин, оставшихся под одной крышей с агрессорами. Политик призвала немецкие власти переделать пустующие сейчас отели и гостевые дома в кризисные центры для жертв домашнего насилия.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что с введением ограничительных мер разработчики законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия стали получать больше жалоб не только от женщин, но и пожилых людей: «Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии».

По словам Оксаны Пушкиной, домашнее насилие для агрессора — способ разрядки. В обычное время он может переключить внимание на повседневные заботы, находясь на работе, в спортзале, на улице, в других общественных местах. Карантин в четырех стенах послужит для насильника 100%-ным триггером для вымещения злости на жертве, в том числе учитывая особенности складывающейся непростой экономической ситуации и паники вокруг мировой пандемии.

Помимо этого, как говорит Оксана Пушкина, у полицейских сейчас мало времени, чтобы заниматься проблемами жертв семейно-бытового насилия. Стражам правопорядка нужно следить за тем, как россияне соблюдают карантинные меры. «Работы стало больше, а штат сотрудников и законодательство по отношению к жертвам домашнего насилия не изменились».