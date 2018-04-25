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Папа Римский отменил участие в мероприятиях из-за простуды

Photo by Aleteia Image Partners on Foter.com / CC BY-SA

Папа Римский Франциск не сможет участвовать в традиционной неделе духовных размышлений из-за простуды. Об этом он рассказал 1 марта во время проповеди на площади Святого Петра, сообщается на сайте Ватикана. 

Франциск обратился к собравшимся на площади из окна ватиканского дворца. Он отметил, что не сможет прибыть в город Аричча недалеко от Рима из-за холода. 

«Прошу вас вознести молитвы за успех духовных размышлений», − заявил Франциск и пообещал посвятить предстоящую неделю духовным размышлениям в Ватикане. 

Как отмечает AFP, выступление Папы в воскресенье стало первым после того, как в Ватикане сообщили о «легком недомогании» понтифика. До этого в последний раз он появлялся на публике во время мессы в Риме 26 февраля, когда присутствовавшие заметили у Папы кашель и насморк. 

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Напомним, сообщения о недомогании Папы Римского появились на фоне резкой вспышки коронавируса в Италии. Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни подчеркнул, что нет оснований диагностировать у Папы Римского что-то помимо «легкого недомогания». По последним данным, число зараженных коронавирусом в Италии превысило 1,5 тысячи, 34 человека скончались.

korrespondent.net

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