Папа Римский призвал остановить третью мировую войну

«Перед лицом всех военных сценариев нашего времени я прошу всех быть строителями мира и молиться о том, чтобы по всему миру распространялись мысли и планы гармонии и примирения. Сегодня мы переживаем мировую войну, пожалуйста, давайте остановимся. Деве Марии мы вверяем жертв любой войны, особенно дорогое украинское население»,— заявил Папа Римский во время аудиенции.

После общей аудиенции на площади Святого Петра, заметив украинские флаги в руках у паломников, Папа Франциск сказал, что он «не забывает об измученной Украине».

На прошлой неделе в службе печати Святого престола пояснили, что высказывания Папы Римского Франциска о событиях на Украине не следует воспринимать как политическую позицию. «В основном они направлены на то, чтобы пригласить пасторов и верующих к молитве»,— рассказали в Ватикане.