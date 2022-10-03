Папа Римский призвал остановить войну

Папа Римский Франциск осудил новую аннексию Россией украинских территорий, призвал уважать территориальную ценность и права меньшинств и выразил боль по поводу многочисленных жертв, между которыми много детей, сообщает Vatican News
«Определенные поступки никогда нельзя оправдать! Никогда! Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами неописуемых страданий и страха. Что уж и говорить о том факте, что мир снова стоит перед ядерной угрозой? Это абсурд. Что еще должно случиться? Сколько крови еще должно пролиться, чтобы мы поняли, что война никогда не является решением, а только уничтожением? Во имя Бога и во имя чувства человечности, живущего в каждом сердце, повторяю призыв, чтобы немедленно достичь прекращения огня. Пусть замолчит оружие и давайте искать условия для того, чтобы начать переговоры, способные привести к решениям, которые не навязаны силой, а являются согласованными, справедливыми и стабильными», — заявил Папа.
Франциск решительно осудил серьезную ситуацию, которая в последние дни создалась из-за очередных действий российского агрессора.
Папа Римский обратился к президенту Российской Федерации, «умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти».
Другой призыв направлен к президенту Украины — быть открытым к серьезным мирным предложениям.
Всех активных деятелей международной жизни и политических лидеров стран Франциск настойчиво просит сделать все то, что в их силах, чтобы положить конец продолжающейся войне.
Напомним, что ранее Папа Римский заявил, что поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии являются «морально приемлемыми».korrespondent.net