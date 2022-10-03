Папа Римский призвал остановить войну

Франциск решительно осудил серьезную ситуацию, которая в последние дни создалась из-за очередных действий российского агрессора.

Папа Римский обратился к президенту Российской Федерации, «умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти».

Другой призыв направлен к президенту Украины — быть открытым к серьезным мирным предложениям.

Всех активных деятелей международной жизни и политических лидеров стран Франциск настойчиво просит сделать все то, что в их силах, чтобы положить конец продолжающейся войне.

Напомним, что ранее Папа Римский заявил, что поставки оружия Украине для защиты от российской агрессии являются «морально приемлемыми».