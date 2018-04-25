Пассажирам придется выстаивать в очереди четыре часа, чтобы попасть в самолет

Авиапассажиры могут столкнуться с многочасовым ожиданием посадки в самолет после возобновления воздушного сообщения. Об этом пишет The Sun.

Все чаще эксперты делают прогнозы о том, какие изменения ждут авиапассажиров по окончании пандемии коронавируса. При этом многие сходятся во мнении, что путешественникам может грозить четырехчасовое ожидание в аэропорту. Во-первых, всем пассажирам перед посадкой на борт придется пройти профилактический осмотр. Это потребует значительного количества времени. Кроме того, удлинить процесс могут изменения самой процедуры посадки. К таковым, в частности, относится необходимость соблюдать расстояние между пассажирами и определенный порядок запуска людей на борт.

Специалисты напоминают, что в скором будущем всем клиентам всех авиакомпаний мира придется соблюдать принцип социального дистанцирования и надевать перчатки и маски для лица. Кроме того, воздушные путешествия в будущем могут стать роскошью. Такие опасения объясняются повышением тарифов, на которое придется пойти перевозчикам, чтобы покрыть появившиеся из-за падения пассажиропотока расходы. По предварительной оценке, все вышеперечисленные прогнозы могут оказаться актуальными в ближайшие 5 лет.

Тем временем авиакомпания Wizz Air в начале мая планирует приступить к выполнению международных рейсов на территории Европы. В частности, возобновятся полеты из Лондона в отдельные аэропорты Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Португалии, Испании и Израиля. В связи с этим компания сообщила о внедрении повышенных мер безопасности. Всех пассажиров обяжут носить защитные маски.

Требовать от пассажиров надевать маски с 4 мая начнут все авиакомпании, входящие в холдинг Lufthansa Group. К ним, помимо Lufthansa, относятся Swiss Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines и лоукостер Eurowings. Большинство из компаний в настоящее время выполняют незначительное количество перелетов или полностью приостановили деятельность. Тем не менее новые правила, касающиеся масок, будут применяться на всех рейсах и действовать, по крайней мере, до 31 августа. Такое заявление сделали представители Lufthansa Group. Они также напомнили, что вместо одноразовой медицинской маски пассажиры могут использовать многоразовые тканевые маски, шарфы, банданы.

Одновременно с введением нового правила, в Lufthansa заявили о том, что продолжат размещать пассажиров на средних местах. В пресс-релизе компании сообщается, что «среднее кресло в ряду, которое до сих пор оставалось вакантным в эконом-классе и премиум-эконом-классе, больше не будет являться необходимостью, поскольку лицевые маски обеспечивают необходимую защиту. Тем не менее, нулевой спрос в настоящее время позволяет распределить пассажиров в салоне как можно дальше друг от друга».