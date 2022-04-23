Пасхальное послание 

Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия всем верным чадам Православной Церкви в Литве

Возлюбленные о Господе Преосвященнейший Владыка Амвросий, всечестные пресвитеры и диаконы, досточтимые иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

В этот великий и святой день радостно вас приветствую и возглашаю:

Христос Воскресе!

По слову апостола «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1Кор. 5:7) и «если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна» (1Кор. 15:17). А если воскрес, то всё обретает свой смысл: страдание и радость, жизнь и смерть. Воскресший Христос Своей Божественной силой победил смерть, разрушил врата ада и «проповедал пленникам освобождение, отпустил измученных на свободу» (Исаия 61:1). Его победа над смертью – это великий дар Бога своему любимому творению – человеку, каждому из нас. В этом непостижимая любовь Бога ко всему роду человеческому.

Три великих пасхальных события — распятие на Кресте, сошествие во ад и Воскресение — воспринимаются нами как этапы, через которые каждый человек становится соучастником страданий, смерти и Воскресения Христа Бога. Чем больше человек это осознает, тем больше душа его тянется к своему Спасителю, жаждет общаться с Ним, тяготится своими грехами, препятствующими ему быть со своим Господом. Ради Христа он идет на великие жертвы, чтобы освободиться от власти греха, его сердце очищается, ещё на земле он ощущает блаженство вечной жизни.

Он попадает в сладостный плен любви Христовой, сам всё более и более любит своего Господа. Душа человека преображается, готовится для жизни в Царствии Небесном. Сердце наполняется любовью к ближнему, сострадая ему в горести, радуясь его успехам. Будем и мы стремиться к этому, подражая таким образом Самому Христу.

Сделаем всё от нас зависящее, дорогие братья и сестры, дабы в наше непростое время никто не чувствовал себя ущемленным, несчастным и покинутым. Мы призваны «носить тяготы друг друга» (Гал.6,2) – помогать друг другу, особенно когда нам трудно. Христос отражается в каждом добром сердце, как солнце отражается в капле воды. Принесем нашу радостную весть о воскресении Христовом к тем, кто особенно нуждается в наших добрых словах и делах, к тем, кто находится в больницах и тюрьмах, кто скорбит из-за утраты своих близких, кто лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Будем и дальше помогать беженцам, прибывшим в Литву с многострадальной Украины. В этом благом деле принимают участие и монастыри, и приходы нашей Православной Церкви, клир и миряне, как и другие христиане и все отзывчивые сердцем люди. А делая добрые дела, будем благодарить Господа за все Им посланное нам без ропота, смятения и страха.

Неизвестно, сколько еще испытаний готовит нам Господь, но, несмотря на все трудности, пасхальная весть о воскресении Спасителя, победившего зло и смерть, приобретает еще более радостное, победное звучание. Эта радость имеет особую природу, потому что в её основе находится то ощущение близости Бога, о которой сказал Христос: «И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22). В эти святые дни мне хотелось бы пожелать всем вам сохранить эту Божественную радость в ваших сердцах и щедро делиться ею и с другими людьми, чтобы им дать возможность стать причастниками благодати Божией.

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные во Христе братья и сёстры, с Пасхой Господней. Молитвенно желаю вам, вашим родным и близким спасения души, доброго здравия и помощи Божией! Да отступят от нас все болезни, невзгоды и страдания! Пусть Господь Своим Воскресением наполнит наши сердца Божественной любовью к Богу и нашим ближним!

Воистину Воскресе Христос Бог!

Митрополит Виленский и Литовский