Пасхальные службы пройдут без прихожан

Фото BFL/Томаса Лукшиса

В это воскресенье католики в Литве и по всему миру празднуют самый большой и почитаемый христианами праздник — Пасху.

В светлый день Пасхи весь христианский мир вспоминает события двухтысячелетней давности. С одной стороны, это события земной жизни Иисуса Христа, с другой — воспоминание внутреннего переворота, который произошел в истории всего человечества.

Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса главный церковный праздник пройдет при пустых храмах, верующим придется довольствоваться молитвами у своих телевизоров.

Праздничные мероприятия в Ватикане, на которые обычно приезжают десятки тысяч прихожан со всего мира, будут передаваться в режиме видеотрансляции, сообщил Святой престол. В связи с распространением коронавирусной инфекции Ватикан отменил все пасхальные публичные мероприятия. Все богослужения в рамках Страстной недели, в которых обычно участвуют тысячи верующих со всего мира, в этом году пройдут без физического их присутствия.

Кроме того, все аудиенции Папы Римского Франциска, как и его воскресные проповеди, до пасхального воскресенья, 12 апреля, будут проходить в формате видеотрансляции. Трансляции доступны в режиме реального времени на официальном сайте Ватикана. 8 марта впервые в истории понтифик обратился к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы «Ангелус», а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит. В воскресенье, 12 апреля, когда католики отметят Пасху, Франциск выступит с традиционным посланием «Граду и миру» и пасхальным благословением.

В свою очередь, Конференция епископов Литвы призывает встретить праздник Пасхи совместными молитвами по радио, ТВ и интернету. «Такие изменения, как отсутствие публичных служб, литургий, — это акт любви к ближнему, чтобы защитить от болезни всех, особенно тех, кто в особой зоне риска», – сообщил журналистам глава Конференции епископов, архиепископ Гинтарас Грушас.

«Это ограничение участия в службе посредством радио-, телетрансляций, интернета являются способом защитить друг друга. Мы призываем людей присоединяться к молитве в течение всего этого периода, а особенно в Страстную неделю и в Пасхальное триденствие», – сказал он.

Г. Грушас сообщил, что Конференция получила указания из Ватикана о том, как в связи с распространением коронавируса встречать приближающуюся Пасху. В условиях карантина службы будут проходить без широкой публики, а епископы откажутся на Страстной неделе от некоторых традиций. «Наши обычные процессии в течение всей недели будут исключены из литургии», – сказал архиепископ. Временно откладывается традиционное крещение взрослых, прочие обряды, исповедоваться можно и после окончания карантина.

Мы привыкли к тому, что Пасха — добрый семейный праздник, встречаемый за одним столом разными поколениями, от мала до велика. Но коронавирус внес свои коррективы. Так, премьер-министр Саулюс Сквярнялис призвал Пасху встретить дома. «Если мы хотим праздновать Пасху с нашими близкими и в следующем году, и через пять лет, пусть нынешняя Пасха будет другой — дома, с нашими близкими, с членами нашей семьи. Разумно отказаться от поездок по Литве, потому что иначе у нас может не быть следующей Пасхи», — сказал С. Сквярнялис.

С. Сквярнялис подчеркнул, что, когда свирепствует коронавирус, верующим следует отказаться от привычных ритуалов. «Мы должны быть терпимыми, думать о наших родителях, наших детях, о каждом из нас. И эта Пасха в Литве определенно будет отличаться от обычной. Но я еще раз хочу сказать, что это делается ради общего блага, чтобы в будущем мы смогли отмечать немало семейных, государственных и религиозных праздников», — сказал он.

Давайте прислушаемся к призывам и встретим этот светлый праздник дома.

Информация «ЛК»