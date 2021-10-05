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Пажайслисский монастырь признан лучшей кинолокацией Европы

Kęstutis Vanagas

Лучшей кинолокацией Европы признан Пажайслисский монастырь под Каунасом, сообщило общественное учреждение Kaunas IN.

Награда Европейской Ассоциации кинокомиссий (EUFCN) Location award 2020 присуждена Каунасу за снятый в ноябре 2018 года в Пажайслисе HBO и Sky сериал «Екатерина Великая». 

Российскую императрицу в нем сыграла английская актриса Хелен Миррен. 

На этот титул было несколько десятков претендентов. 

Европейская Ассоциация кинокомиссий (EUFCN) объединяет 95 компаний из 31 страны. 

Ансамбль костела и монастыря в Пажайслисе – образец архитектуры зрелого барокко. Его построил в XVII веке на окраине Каунаса, тогда – в глухом лесу, для отшельников-камальдулов канцлер Великого княжества Литовского Христофор Сигизмунд Пац (1621–1684). 

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