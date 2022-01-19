Соединенные Штаты не планируют дополнительной отправки войск на Украину, в стране продолжают оставаться военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют функции военных инструкторов и советников. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.
«В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах», — сказал Кирби.
Он напомнил, что американские военнослужащие находятся на Украине на ротационной основе, консультируют, проводят инструктаж и помогают украинским ВС. «Мы ожидаем, что эта миссия продолжится. Мы будем продолжать следить за ситуацией на местах, и, если нам потребуется принять решение в отношении вооруженных сил, мы это сделаем», — добавил пресс-секретарь Пентагона.
При этом США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает и отправку дополнительной военной помощи, заявил Кирби.
«Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности», — отметил он.
По словам Кирби, Соединенные Штаты не видят в вопросе положения дел на российско-украинской границе стремления к деэскалации ситуации со стороны РФ.
«Мы продолжаем видеть значительное военное присутствие российских военных в западной части их страны около восточной границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить, нет признаков того, что россияне хотят деэскалации [ситуации]», — сказал он.
Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи.
На прошлой неделе Кирби сообщил что на Украине находятся 200 американских военнослужащих на ротационной основе уже на протяжении нескольких лет.
“Пентагон не планирует отправки войск на Украину”
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