Пентагон не планирует отправки войск на Украину

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Соединенные Штаты не планируют дополнительной отправки войск на Украину, в стране продолжают оставаться военнослужащие из Национальной гвардии США, которые выполняют функции военных инструкторов и советников. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину, и нет никаких изменений в том, чем Национальная гвардия Флориды занимается на местах», — сказал Кирби.

Он напомнил, что американские военнослужащие находятся на Украине на ротационной основе, консультируют, проводят инструктаж и помогают украинским ВС. «Мы ожидаем, что эта миссия продолжится. Мы будем продолжать следить за ситуацией на местах, и, если нам потребуется принять решение в отношении вооруженных сил, мы это сделаем», — добавил пресс-секретарь Пентагона.

При этом США продолжат искать способы помочь Украине защищать себя, это включает и отправку дополнительной военной помощи, заявил Кирби.

«Мы будем продолжать искать способы помочь Украине защищать себя, и это включает в себя дополнительную помощь в сфере безопасности», — отметил он.

По словам Кирби, Соединенные Штаты не видят в вопросе положения дел на российско-украинской границе стремления к деэскалации ситуации со стороны РФ.

«Мы продолжаем видеть значительное военное присутствие российских военных в западной части их страны около восточной границы с Украиной. Это продолжает нас беспокоить, нет признаков того, что россияне хотят деэскалации [ситуации]», — сказал он.

Ранее представитель Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи.

На прошлой неделе Кирби сообщил что на Украине находятся 200 американских военнослужащих на ротационной основе уже на протяжении нескольких лет.