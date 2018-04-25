Первая в Литве имплантация донорского сосуда спасла пациенту ногу

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В Каунасской клинической больнице на прошлой неделе проведена первая имплантация кровеносного сосуда – она помогла спасти пациенту ногу.

«Пациента практически сегодня может ехать домой. Он был прооперирован во вторник и сегодня он уже ходит, может ехать домой», – сказал журналистам в понедельник заведующий Отделением ангиохирургии Клиники хирургии сердца, сосудов и торакальной хирургии Каунасских клиник Линас Величка.

Кровеносный сосуд пересажен пациенту с окклюзионным заболеванием сосудов. Для шунтирования ему нельзя было использовать его собственные кровеносные сосуды, а в имплантированном синтетическом сосуде началась инфекция, поэтому был использован сосуд донора.

Это означает, что пациенту было необходимо вынуть имплант, а в большинстве случаев это чревато нарушением кровообращения и ампутацией ноги.

«60–70%, даже до 80%, что ему пришлось бы ампутировать ногу», – сказал Л. Величка.

Этому пациенту повезло, потому что после имплантации живого сосуда у него удалось восстановить кровообращение, нога у него сейчас не болит.

По словам медиков, эта процедура в Литве стала возможна благодаря тому, что в действующем в клинической больнице банке тканей имелись донорские кровеносные сосуды.

Первая такая операция была проведена еще в середине XX века, однако тогда результаты были не очень хорошие, поэтому стали использоваться синтетические сосуды.

Сейчас в банке тканей хранится еще один кровеносный сосуд, взятый из бьющегося сердца донора.

Он может храниться 21–30 дней после извлечения, в будущем планируется, что сроки хранения могут быть продлены.

В течение года таких трансплантаций нужно 15-20 пациентам.