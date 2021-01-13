Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100 % мощности

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Как сообщило Министерство энергетики Республики Беларусь, 12 января 2021 г. в 19.57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности.

Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания.

После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.