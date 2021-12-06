Песков назвал «планы вторжения» России на Украину «целенаправленным сливами»

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Западные СМИ ведут агрессивную риторику против России, свежий пример — недавние публикации о якобы планируемом Москвой вторжении на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Мы видим явно целенаправленные сливы в западных — как мы говорим, англосаксонских — средствах массовой информации, в которых публикуются различные планы по якобы планируемому вторжению России на Украину», — отметил представитель Кремля. Он уточнил, что «агрессивная и враждебная риторика» по украинской теме идет из европейских столиц и Вашингтона в преддверие встречи президентов России и США.

Что касается Владимира Путина, то он охотно выслушает «конкретные предложения» Джо Байдена по Украине, которые тот анонсировал. «Имеются в виду, наверное, (предложения) по урегулированию украинского кризиса, — предположил Песков. — Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность».