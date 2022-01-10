Планируется увеличить число призывников до 4,4 тыс.

Srž. Vido Stašaičio, vyr. eil. Ramintos Zakarkienės ir vyr. eil. Bertos Radvilaitės nuotraukos/ KAM

Госсовет по обороне (ГСО) Литвы в понедельник одобрил, чтобы с 2023 года в армию для прохождения обязательной девятимесячной воинской службы призывалось по 4,4 тыс. молодых людей в год — приблизительной на 600 человек больше, чем сейчас.

„Сегодня это было одобрено, однако еще нужно одобрение сейма», — после заседания ГСО заявил BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он сообщил, что также было одобрено увеличение количества курсантов Военной академии и гражданского персонала в армии.

Министр также добавил, что с введением всеобщего призыва для юношей на воинскую службу количество призывников радикально не увеличится.

«При наличии политического соглашения и решения сейма это может быть узаконено, однако, обращаю внимание, что количество призывников, которые годны к службе, из-за демографического положения не увеличится радикально», — заявил министр обороны.

Министерство обороны Литвы подготовило исследование, в котором рассматриваются две возможности — призывать только юношей 18-19 лет или юношей и девушек.

Если бы решение вступило в силу в прошлом году, то всеобщий призыв в первом случае можно было бы ввести в 2027 году, во втором — в 2029 году.

Согласно этим предположениям, подсчитано, что ежегодно в армию можно было призвать в среднем 6,1 тыс. срочников, если бы призывали только юношей. Если бы призывали девушек, то количество призывников увеличилось бы до 11,9 тыс. ежегодно.

В настоящее время ежегодно в армию призывается чуть более 3,8 тыс. молодых людей в возрасте 18-23 лет и молодых людей до 26 лет, которые отложили службу из-за учебы.

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