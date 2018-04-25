Почему литовские туристы приезжают в Гродно и что покупают в подарок?

К слову, «Студия отдыха» — лидирующая турфирма в Беларуси среди тех, кто работает именно на направлении въездного туризма. В прошлом году компания привезла в регион более 20 тысяч иностранных туристов. Помочь нам встретиться с гостями из Литвы им не составило труда.

«Фарный костел – потрясающий!»

Границу группе литовских безвизовых туристов удалось пройти быстро – в 12.00, как и было запланировано, они уже встретились со своим экскурсоводом. Марина Соболева – педагог, из Каунаса приехала в Гродно с коллегами и сыном Егором. Гостья первым делом похвалила белорусскую таможню за четкую и быструю работу. Туристам здесь рады, и это они замечают уже на самом въезде. К часу гости уже успели посмотреть Большую хоральную синагогу и побывать на замковой горе.

– Доводилось гостить в Минске когда-то, – рассказывает Марина. – В Гродно в первый раз, но со столицей у вас много общего. Я имею в виду архитектурный стиль в первую очередь. Пока ехала, обратила внимание, что современные здания очень похожи.

Присутствие журналистов на экскурсии Марину не удивляет – о том, что к приезжим гостям у СМИ здесь повышенный интерес, гид предупредила еще на въезде. И все, как объяснили Марине, из-за введения безвизового режима и активного развития туристического бизнеса, который местные власти стараются всячески поддерживать.

Сами туристы общение с журналистами воспринимают почти как небольшое приключение: каждый герой интервью обязательно хочет получить ссылку на статью, а иначе, как по приезду докажешь родным и друзьям, что в дороге случайно стал героем интервью.

– Потрясающе! – останавливается и замирает Марина у Фарного костела.

Перед поездкой из-за напряженного рабочего графика у нее так и не получилось заглянуть в интернет, поэтому предварительное знакомство с главными достопримечательностями города не состоялось. Зато теперь впечатления куда острее!

– У вашей идеи с расширением безвизовой зоны большие перспективы, я уверена, – продолжает Марина. – Правда, давно не видела такого великолепия.

«Делать ставку можно на общую историю»

В дороге, как и положено, Марина обзавелась знакомствами и, боясь пропустить что-то интересное, предложила некоторое время пообщаться со своими новыми подругами. Елена Коржова из Клайпеды – третьего по величине города в Литве, известного одним из крупнейших морских портов на берегах Балтийского моря.

Для женщины путешествия – в хорошем смысле слова одержимость: за 30 лет она побывала более чем в трех десятках стран, включая Монако и США. В штате Флорида, кстати, у Елены живет дочка.

С ней впечатлениями от поездок женщина делится всегда в первую очередь, так что ссылка на grodnonews.by, пообещала литовская гостья, сегодня улетит и туда. После введения безвизового режима, говорит Елена Коржова, Гродно у нее на родине стал особенно модным туристическим направлением, и вот приехала сама посмотреть, стоит ли оно такой растущей популярности.

– У нас с вами есть общая история. Очень интересная и богатая, о которой я знала, как оказалось, далеко не все. На это смело можно делать ставку, предлагая такие маршруты туристам из Литвы, – говорит Елена и добавляет: – А вообще город поражает своей чистотой и вниманием к деталям. Приятно, когда люди так пристально следят за порядком, будто каждую минуту ждут гостей.

«Для старшего поколения лучше русскоговорящий экскурсовод»

Диане Матулявичене на протяжении всей экскурсии хотелось поскорее увидеть Коложскую церковь. Несмотря на то, что большинство населения Литвы – католики, православные гости из этой страны, по словам гида, в Гродно тоже бывают нередко. У них тоже высокий спрос на посещение памятников храмовой архитектуры.

– У литовцев есть, конечно, свой образ Беларуси, – делится Диана. – В нашем представлении это очень спокойная страна, в которой живут открытые и дружелюбные люди. Это правда. Ловлю себя на мысли, что приехала, как будто к родным.

По словам гостьи, у белорусов и литовцев действительно много общего. Так сложилось исторически. Взять хотя бы то, что старшее поколение очень хорошо говорит по-русски и даже вполне себе неплохо понимает по-белорусски. Англоговорящему экскурсоводу группа предпочла экскурсию на русском.

– В советское время русский язык мы учили в школе. Но если бы сегодня приехала молодежь, с языком могли бы возникнуть трудности, – добавляет Диана. – Подрастающее поколение у нас в подавляющем большинстве говорит теперь только на литовском и английском.

«Кормят вкусно, но в меню мало овощей»

Дайва Кряучунене среди новоиспеченных подруг единственная, кто в Гродно уже не в первый раз. В прошлом году она приезжала сюда осенью – в сентябре, когда еще было тепло. Сейчас захотелось увидеть, чем дышит предновогодний «город королей». Пушистым скрипучим снегом погода не порадовала, но елки, огоньки и праздничная торговля оказались на месте – все, как надо. В прошлый раз Дайва задержалась в Гродно на два дня. Успела даже побывать на Августовском канале. А еще литовской гостье запомнился музей-аптека на Советской площади – может, потому, что ничего подобного раньше видеть не приходилось.

– Останавливались в санатории «Неман», – рассказывает Дайва (от темы туристического сервиса никуда не денешься). – Номера уютные, кормили вкусно, но я заметила, что у вас на стол подают очень мало овощей. Для литовской кухни это непривычно. У себя дома мы всегда едим много овощей. Дополните меню – и к вам еще больше туристов из Литвы приедет, – шутит Дайва.

На шопинг и драники

Экскурсии по городу для туристов стараются рассчитывать так, чтобы оставить хотя бы несколько часов свободного времени. Тратят его гости из-за рубежа по-разному, но, как правило, отправляются на шопинг или в мини-гастрономический тур по заведениям города. Компания наших героинь задалась целью попробовать белорусские драники – их в Литве готовят только на домашней кухне, а вот в кафе и ресторанах почему-то не подают. Возможно, считают простым блюдом, зато в Гродно – это фишка, маленький гастрономический бренд в разном исполнении и по разным рецептам.

В планах оказалась и прогулка по магазинам. Марину, к примеру, дочка попросила купить белорусские колготки – уж больно они пришлись ей по душе и изящной девичьей ножке. А для себя гостья решила прикупить бельевой трикотаж из натуральных тканей. По ее словам, такой товар сложно где-то найти еще. Явную выгоду подмечают литовские туристы и в плане цен – дешевле в Гродно и сладости, и сувениры, и одежда. Экскурсовод группы призналась, что чаще всего гости из Литвы интересуются у нее, где можно купить белорусские зефир и шоколад, льняные вещи и, что интересно, гродненский хрусталь – в качестве он не уступает, а вот стоимость приятнее.

Анна РАДЮК

Фото: Вадима ГОЛОТИКА и из архива «ГП»