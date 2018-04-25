Почему «печка» может перестать греть

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На улице еще не «звенит январская вьюга», а отопитель салона уже не справляется со своими обязанностями? Температура за бортом держится на уровне октября, а в машине холодно, будто в новогоднюю ночь? Пора открыть капот и разобраться с неисправностями «печки»!

От пробега и года выпуска машины поломки системы отопления салона машины напрямую зависят. Причин может быть несколько.

Первое, что стоит проверить, — вентилятор «печки», моторчик, который разгоняет теплый воздух по салону. Хрипов, всхлипов и треска в его работе изначально не предусмотрено, так что следует испытать устройство, погоняв на всех режимах работы и внимательно прислушиваясь к доносящимся из патрубков системы вентиляции звукам. Если никаких посторонних шумов не обнаруживается, а сам вентилятор шелестит ровно, машину можно глушить — проблемы, скорее всего, скрываются под капотом.

Система обогрева салона в абсолютном большинстве машин неразрывно связана с охлаждением двигателя. Антифриз «бежит» по кругу, охлаждая двигатель и передавая его тепло в салон. И первая из неисправностей может быть связана именно с содержимым расширительного бачка: когда уровень антифриза опустился ниже нормы, «холодильник» в салоне можно победить просто долив жидкость до штатного уровня.

Еще одним виновником недостатка тепла может стать воздух в патрубках системы охлаждения. Воздушная пробка пагубно сказывается на работе всей системы охлаждения, в том числе и на деятельности отопителя.

Третий подозреваемый в недостатке салонного тепла — термостат. Непосредственно после запуска мотора антифриз идет по «малому кругу», минуя радиатор охлаждения. Так добиваются скорейшего прогрева силового агрегата. Когда это происходит, термостат открывает дорогу охлаждающей жидкости в «большой круг», частью которого является и салонная «печка».

Это теория. На практике ситуация выглядит следующим образом: из-за грязи и ржавчины, которая за длительное время порой скапливается в системе охлаждения, заслонка термостата теряет подвижность. «Умерший» термостат может гонять антифриз как по «малому кругу», не пуская его в радиатор салонного отопителя, так и по «большому кругу».

В последнем случае двигатель, а вместе с ним и необходимая для доставки тепла в салон охлаждающая жидкость будут греться очень долго. Решение одно и единственное — замена термостата и антифриза соответственно.

В заключение заметим, что регулярная диагностика и ранняя локализация проблем с отоплением салона позволит ликвидировать их с наименьшими затратами. Впрочем, это правило относится абсолютно ко всем узлам и агрегатам автомобиля.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ