Подозреваемому в шпионаже А. Палецкису предлагается продлить арест еще на три месяца

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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В Литве подозреваемому в шпионаже бывшему лидеру Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдасу Палецкису предлагается продлить арест еще на три месяца.

Заведующая Отделом коммуникации Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сказала BNS, что арест А. Палецкиса просят продлить на максимальный срок три месяца.

А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года. В отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.

О том, что А. Палецкис задежан и ему, а также «сети лиц», фамилии которых не указываются, предъявлены подозрения в вероятном шпионаже в пользу России, правоохрана сообщила в декабре прошлого года и до сих пор практически не предоставляет никакой информации о ходе расследования.

Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.