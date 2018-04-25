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Подтверждена одиннадцатая смерть от коронавирусной инфекции

Nuotrauka www.pixabay.com

Министерство здравоохранения в субботу вечером сообщило, что подтвержден одиннадцатый случай смерти от коронавируса в Литве.

Человек лечился в Каунасской клинической больнице и принадлежал группе риска.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига выражает соболезнование родным и близким.

Это вторая смерть за субботу: ранее сообщалось, что умерла бывший врач, которая лечилась в Клайпедской университетской больнице и входила в группу риска.

Жителям Литвы во время карантина настоятельно советуют избегать скоплений людей, по возможности работать из дома, в общении держать дистанцию друг от друга, уделять особое внимание гигиене рук и поверхностям.

Если вы чувствуете симптомы заболевания, нужно обратиться к врачу за помощью по телефону, а не обращаться в медицинские учреждения самостоятельно.

В Литве до субботы было установлено 771 случай заболевания коронавирусом.

В стране от коронавируса умерли одиннадцать человек, выздоровели семь.

Информация ЛК по сообщению BNS

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