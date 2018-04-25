Подтверждено 14 новых случаев коронавируса, всего 63

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В пятницу в Литве было подтверждено 14 новых случаев коронавируса, один из инфицированных врач клиники Сантарос.

Заразившийся медик, не путешествовал, — это случай кластерного заражения. Доставлен в клинику Сантарос.

Юстина Петравичене, пресс-секретарь Министерства здравоохранения, сказала BNS, что эпидемиологи в настоящее время изучают, как он может заразиться.

По данным Министерства здравоохранения, в стране уже выявлено 63 случая.

Среди 14 недавно диагностированных случаев — еще один кластерный случай (человек, заражается от родных или близких) проходит лечение в Каунасской клинической больнице.

Девять самых последних выявленных случаев ввезены, и три случая подтверждены в мобильных пунктах — выясняется.

Человек, путешествовавший через Польшу, Чехию и Франциию, в настоящее время находится в Каунасской клинической больнице. Лицо, вернувшееся из Швейцарии через Бельгию — клиника Сантарос; лицо, прибывшее с Кариб через Нидерланды, Германию — клиника Сантарос; два человека, вернулись из Доминиканы через Финляндию — клиника Сантарос; из Нидерландов через Испанию — клиника Сантарос; из Великобритании — из клиника Сантарос; из Норвегии — в больнице Клайпедского университета; из Мексики — в больницы Клайпедского университета.

С лицами, которые протестировались в мобильных пунктах, связались, проинструктировали как себя вести и как их доставят в медицинские учреждения.