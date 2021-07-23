Пограничники Великобритании прекращают проверку туристов на Covid

Британские пограничники получили указание прекратить регулярную проверку на наличие коронавирусной инфекции у туристов.

Изменения призвано значительно сократить время ожидания людей в аэропортах. Однако оно всё же вызывает беспокойство экспертов в возможности ввоза в страну новых случаев заражения Covid-19. Новая политика распространяется на людей, прибывающих из стран так называемого зеленого и желтого списков.

Однако каждый въезжающий по-прежнему обязан заполнить специальную форму и сдать тест на коронавирус, даже если пограничники не будут его проверять. Изменения произошли после того, как правительство Великобритании смягчило правила карантина для стран из безопасного списка, в который входит большая часть Европы.