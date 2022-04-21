Пока не будет физбарьера, нелегальных мигрантов будут разворачивать – Билотайте

Пока не будет оборудован физический барьер на границе с Беларусью, нелегальных мигрантов по-прежнему будут разворачивать, говорит глава литовского МВД Агне Билотайте.

«Если мы не фиксируем попыток въезда в Литву в течение нескольких суток, это не означает, что ситуация исчерпана и решена, — заявила министр журналистам в среду. — Пока мы не прикроем границу физическим барьером, пока у нас не будет системы наблюдения за границей, об отмене говорить рано».

За последние пять дней пограничники не фиксировали попыток нелегального пересечения литовской границы со стороны Беларуси.

По данным Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), пауза такой продолжительности зафиксирована на границе впервые с августа прошлого года, когда стали применять политику выдворения.

Глава погранведомства Рустамас Любаевас сказал в среду BNS, что не располагает данными о том, сколько потенциальных мигрантов находится в Беларуси на данный момент. Билотайте также не назвала их количество, но подчеркнула, что их все еще «немалое количество».

В частности, появились новые тенденции, что, не находя возможности приехать напрямую в Беларусь, мигранты едут в Россию, а оттуда — в соседнюю страну.

«В этом геополитическом контексте, в контексте войны в Украине действительно нельзя расслабляться», — сказал министр.

По данным за прошлый месяц, на границе с Беларусью уложено 300 километров режущей проволоки и возведено 150 километров заграждения.

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