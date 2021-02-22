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Пока зарегистрировано более 800 нежелательных реакций на вакцины от COVID-19

Photo by Tim Reckmann on Foter.com / CC BY

С начала вакцинации в Литве получено 802 сообщения о нежелательной реакции на вакцины от COVID-19, сообщила в понедельник Государственная служба контроля за лекарствами (ГСКЛ). 

По вакцинам BioNTech и Pfizer поступило 585 сообщений, по вакцинам Moderna — 34, а по вакцине AstraZeneca – 172 сообщения.

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Кроме того, в 11-и сообщениях название вакцины не было указано. 

760 сообщений квалифицируются как легкие реакции или реакции средней тяжести, 42 — как тяжелые. 

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По данным ГКСЛ, женщины чаще сообщали о нежелательных реакциях на вакцинацию, чем мужчины — сообщений поступило 730 и 71 соответственно. В одном сообщении пол не был указан. 

Возраст сообщивших о нежелательной реакции — от 19 до 87 лет. 

Основные жалобы привитых от COVID-19 — боль, опухоль, покраснение на месте укола на руке, боль в руке, лихорадка, головная боль, высыпание и повышение температуры. Обычно эти реакции проходили через несколько дней. 

Как отмечает ГКСЛ, колебания чисел получаемых сообщений о нежелательной реакции напрямую зависит от числа прививок, сделанных в течение соответствующей недели. 

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 121 тыс. 150 человек, двумя дозами – 67 тыс. 14 человек.

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