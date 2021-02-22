Пока зарегистрировано более 800 нежелательных реакций на вакцины от COVID-19

По данным ГКСЛ, женщины чаще сообщали о нежелательных реакциях на вакцинацию, чем мужчины — сообщений поступило 730 и 71 соответственно. В одном сообщении пол не был указан.

Возраст сообщивших о нежелательной реакции — от 19 до 87 лет.

Основные жалобы привитых от COVID-19 — боль, опухоль, покраснение на месте укола на руке, боль в руке, лихорадка, головная боль, высыпание и повышение температуры. Обычно эти реакции проходили через несколько дней.

Как отмечает ГКСЛ, колебания чисел получаемых сообщений о нежелательной реакции напрямую зависит от числа прививок, сделанных в течение соответствующей недели.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 121 тыс. 150 человек, двумя дозами – 67 тыс. 14 человек.