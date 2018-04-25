Полиция получила 133 сообщения о нарушении карантина, 26 человек оштрафованы

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В пятницу полиция получила 133 сообщения о нарушениях карантина и самоизоляции, 26 человек были оштрафованы, BNS подтвердил Рамунас Матонис, представитель Департамента полиции.

16 марта в Литве, для замедления распространения коронавируса , был введен карантин. Карантин продлен до 13 апреля. С момента объявления карантина полиция получила более 4 тысяч сообщений о нарушении условий карантина или самоизоляции.

В четверг президент Гитанас Науседа подписал поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые увеличили штрафы за несоблюдение карантина и расширили круг учреждений, которые могут налагать штрафы.

Согласно поправкам, принятым Сеймом на этой неделе, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, для компаний — от 1500 до 6000 евро. Ранее штрафы составляли 140 евро для физических лиц и до 600 евро для компаний.

Кроме того, Закон предоставил полномочия полиции, военной полиции, службе общественной безопасности и пограничникам составлять протоколы о нарушениях

Информация ЛК подготовлено по сообщениям BNS.