Полиция выясняет происхождение надписей в виде буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе

Надпись Z стала символом сторонников российского вторжения в Украину, она замечена на российской военной технике в Украине.

Фотографиями с разрисованной скульптурой в понедельник делились и пользователи социальной сети Facebook, на фотографиях также виден прислоненный к скульптуре православный крест.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy