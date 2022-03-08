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Полиция выясняет происхождение надписей в виде буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовская полиция выясняет происхождение надписей в виде буквы Z на скульптуре в Вильнюсском районе. 

Как сказала BNS представитель вильнюсской полиции Юлия Самороковская, во вторник в 10.03 участник движения сообщил, что скульптура, находящаяся на кольцевом перекрестке на дороге Вевис-Кернаве, что на территории деревни Айренай Вильнюсского района, со всех сторон разрисована этими буквами. 

«Сотрудники полиции зафиксировали происшествие, обстоятельства выясняются», — сказала Самороковская. 

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Надпись Z стала символом сторонников российского вторжения в Украину, она замечена на российской военной технике в Украине. 

Фотографиями с разрисованной скульптурой в понедельник делились и пользователи социальной сети Facebook, на фотографиях также виден прислоненный к скульптуре православный крест. 

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