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Польша и Чехия будут совместно защищать небо Словакии. Главы министерств обороны Польши, Чехии и Словакии подписали совместную декларацию о защите неба Словакии польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнется 1 сентября и завершится через полтора года.

На церемонии подписания совместной декларации на авиабазе Кухина под городом Малацке в Словакии, неподалеку от Братиславы, министр национальной обороны РП Мариуш Блащак подчеркнул, что такое близкое военное сотрудничество является выражением единства и общего взгляда на опасности: