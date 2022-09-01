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Польша и Чехия будут совместно защищать небо Словакии

Фото kam.lt

Польша и Чехия будут совместно защищать небо Словакии. Главы министерств обороны Польши, Чехии и Словакии подписали  совместную декларацию о защите неба Словакии польскими и чешскими военно-воздушными силами. Миссия начнется 1 сентября и завершится через полтора года.

На церемонии подписания совместной декларации на авиабазе Кухина под городом Малацке в Словакии, неподалеку от Братиславы, министр национальной обороны РП Мариуш Блащак подчеркнул, что такое близкое военное сотрудничество является выражением единства и общего взгляда на опасности:

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«Это более эффективное использование потенциала воздушных сил наших государств послужит безопасности Польши, Чехии , Словакии, а благодаря тому, что наши государства в безопасности, можно эффективно развиваться. С 1 сентября несколько дежурных польских F-16 расширят масштаб своей ответственности на Словакию».

Словакия планирует передать свои стребители МИГ-29 Украине и ждет поставки американских самолетов.

polskieradio.pl

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