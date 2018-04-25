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Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Польша может покинуть Европейский Союз из-за планов правящих националистов провести судебную реформу. Об этом говорится в заявлении председателя Верховного суда, передает Европейская правда.

Согласно законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении парламента и был представлен правящей партией Право и справедливость (PiS), судьи могут быть наказаны за участие в «политической деятельности».

Любой судья, который ставит под сомнение законность судей, назначенных Национальным судебным советом, избираемым парламентом во главе с PiS, может быть оштрафован и в некоторых случаях уволен.

«Противоречия между польским законодательством и законодательством ЕС… вполне вероятно, приведут к вмешательству институтов Евросоюза из-за нарушения договоров ЕС и в более долгосрочной перспективе – к необходимости покинуть Европейский Союз», — говорится в заявлении.

Суд заявил, что планы правительства могут противоречить европейскому законодательству и усилят существующую напряженность в отношениях между Брюсселем и польским правительством.

В заявлении Верховного суда также сказано, что предлагаемый законопроект предназначен для того, чтобы президент Дуда, которого поддерживает PiS, мог выбрать нового главу суда до президентских выборов, которые должны состояться в мае.

Нынешняя глава Верховного суда Малгожата Герсдорф должна уйти в отставку в апреле. Она была назначена до прихода к власти PiS и открыто критиковала реформы партии.

Польша вступила в ЕС в 2004 году, и общественная поддержка членства остается высокой, несмотря на конфликты между Брюсселем и PiS. Польша является крупнейшим бенефициаром фондов ЕС для фермеров и инфраструктурных проектов.

В ЕС нет механизма для исключения стран-членов. Пока только Великобритания добровольно решила покинуть блок после референдума в 2016 году.

korrespondent.net

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