Польша, Словакия и Чехия договорились о дальнейшей помощи Украине

Министры обороны стран Вышеградской группы (Польши, Словакии, Венгрии и Чехии) на встрече 27 сентября обсудили дальнейшую поддержку Украины в войне с РФ. Об этом сообщает ČTK.
По словам главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, «территориальная целостность Украины является общим интересом». Он заявил, что Словакия может передать Украине списанные истребители МиГ-29, если получит за них компенсацию.
Как отметила министр обороны Чехии Яна Чернохова, Вышеградская четверка сосредоточится на разминировании украинской территории в ближайшем будущем». Она напомнила, что ее страна уже имеет такой опыт на территории бывшей Югославии.
Среди других направлений поддержки представители «Вышеградской группы» назвали помощь в ремонте военной техники, а также реабилитации украинских военнослужащих.
Все страны, кроме Венгрии, подтвердили готовность к дальнейшей военной помощи Украине.
Стороны также обсудили свое сотрудничество, гибридные угрозы со стороны России, которые встали перед регионом Центральной Европы, а также боевую группу Вышеградской четверки, которая в течение первой половины 2023 года будет находиться в состоянии боеготовности.korrespondent.net