Польша, Словакия и Чехия договорились о дальнейшей помощи Украине

Как отметила министр обороны Чехии Яна Чернохова, Вышеградская четверка сосредоточится на разминировании украинской территории в ближайшем будущем». Она напомнила, что ее страна уже имеет такой опыт на территории бывшей Югославии.

Среди других направлений поддержки представители «Вышеградской группы» назвали помощь в ремонте военной техники, а также реабилитации украинских военнослужащих.

Все страны, кроме Венгрии, подтвердили готовность к дальнейшей военной помощи Украине.

Стороны также обсудили свое сотрудничество, гибридные угрозы со стороны России, которые встали перед регионом Центральной Европы, а также боевую группу Вышеградской четверки, которая в течение первой половины 2023 года будет находиться в состоянии боеготовности.