Польша смягчает карантин для «разморозки экономики»

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В Польше с 19 апреля планируют «медленно размораживать экономику», которая остановилась из-за пандемии COVID-19, заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский в эфире радио RMF24.

По его словам, если бы в стране не было ограничительных мер, количество пациентов в Польше достигло бы десятков тысяч человек. При этом уже рассматривается смягчение ограничений на посещение магазинов.

Сейчас количество покупателей ограничено на число касс в магазинах (если есть, например, пять касс, то одновременно в магазине могут находиться 15 человек). Правительство хочет изменить этот лимит и привязать количество покупателей к площади магазина.

На первом этапе также будут открыты парикмахерские и салоны красоты — с ограничением на одновременный прием клиентов.

В то же время с 16 апреля в Польше вводится обязательное ношение масок в общественных местах Однако в Польше не ждут прекращения эпидемии с приходом лета.

«В мире, в местах, где намного выше температура и много солнца, есть вирус, есть эпидемия. Поэтому я не ожидаю, что эпидемия вдруг исчезнет в июне-июле. Мы будем бороться с ней в течение года», — заявил глава Минздрава.

По состоянию на утро 14 апреля в Польше подтверждены около 7 тысяч случаев заражения коронавирусом, включая 251 летальный исход. Всего выздоровевших 618 пациентов.