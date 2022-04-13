Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Польша утвердила новые правила пребывания беженцев из Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что все, кто въехал из Украины с 24 февраля 2022 года, могут легально находиться на территории Польши до 18 месяцев.

Однако те, кто приехал без загранпаспорта, должны получить временную ID-карту, а для этого встать на учет в местной администрации.

Украинцы, которые находились в Польше с 24 февраля по визе, и у кого срок легального пребывания истекает, могут остаться в стране до конца 2022 года, но не будут иметь право повторно въехать. Те украинцы, которые имели действительный безвиз, не подлежат этой норме и должны делать карту.

Кроме того, граждане Украины имеют право работать в Польше официально.

В стране предусмотрены одноразовые выплаты по прибытии по 300 злотых на человека. Также украинцы в Польше имеют право на бесплатное посещение детсада и школы, бесплатное медицинское обслуживание в государственных медицинских учреждениях, лекарства в аптеках со скидками.

Чтобы оформить номер PESEL со статусом «Ukraina», надо подать заявление с фотографией и снятием отпечатков пальцев в течение 60 дней. Данные будут переданы в Пограничную службу Польши, что актуально для тех, кто не получил отметку о въезде при пересечении границы.