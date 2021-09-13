Польша уже построила 50 км забора на границе с Беларусь

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские пограничники и военнослужащие уже построили 50 километров забора на границе с Беларусью.

Эту информацию он разместил в Twitter. Возведенный барьер проходит на границе возле села Уснаж-Гурны, где уже несколько недель живут в стихийном лагере нелегальные мигранты. Мариуш Блащак рассказал, что поддержку пограничникам оказывают 2 000 польских военнослужащих. Забор состоит из спирали колючей проволоки, которая фиксируется на металлических столбах, вкопанных в землю примерно на метр.

На первом этапе планируется построить 150 км забора, впоследствии — еще 97.