Польша вводит оплату за проживание для украинских беженцев

Эта обязанность не будет распространяться, в частности, на людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, лиц пенсионного возраста и лиц, которые воспитывают более трех детей.

Кроме того, гражданам Украины, приехавшим в Польшу после начала войны 24 февраля, в обязательном порядке нужно подать заявку на номер PESEL (реестр людей, которые находятся на постоянном или временном проживании). Тем из них, кто получит номер и покинет Польшу, он будет заморожен.

«Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев. Потому что уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным… Мы хотим, чтобы система была соответственно подготовлена, чтобы польские налогоплательщики как можно меньше платили за эту возможную очередную волну беженцев», — подчеркнул Моравецкий.

Напомним, по данным ООН, 4,75 миллиона украинцев зарегистрировались в странах ЕС как беженцы.