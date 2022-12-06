Помощь Литвы Украине составляет 660 млн евро, из них 240 млн евро — военная

По его словам, в бюджете Минобороны на следующий год предусмотрено около 40 млн евро на поддержку Украины. Необходимые инструменты будут закуплены у литовских производителей.

«Там, где планируется, это новые закупки, в первую очередь, у литовских производителей. (…) От боеприпасов до оптики и всего прочего, что производят литовские производители», — сказал Анушаускас.

Министр также сообщил, что военная поддержка может быть передана и из имеющихся резервов Литвы.

«Если у нас появятся определенные мощности, которые мы могли бы, компенсировав новыми приобретениями, передать украинцам, то решения тоже будут приниматься в режиме реального времени», — сказал политик.

На днях Вильнюс передал Киеву еще две отремонтированные в Литве гаубицы.

Анушаускас заявил в понедельник, что Литва отправляет «155-мм боеприпасы для украинской артиллерии». Однако в литовской армии BNS сообщили, что не могут назвать их количество.

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