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TOP,Новости,Политика

Поправки к закону о превентивных беседах спецслужб переносятся на весеннюю сессию

  • Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Рассмотрение вызвавших критику поправок к закону о спецслужбах переносится на весеннюю сессию сейма Литвы.

Президент Гитанас Науседа выдвинул эти поправки на рассмотрение сейма в конце декабря, предварительно представление проекта было предусмотрено на продленной осенней сессии – во вторник, 14 января.

Однако в понедельник этот вопрос был исключен из повестки пленарного заседания.

Первый вице-спикер сейма, «аграрий» Рима Башкене сказала BNS, что администрация президента согласилась отложить представление проекта, чтобы услышать больше мнений по этому вопросу.
«Администрация президента совершенно благожелательно согласилась с тем, что требуется больше дискуссий, и на другом заседании будет представлен другой проект закона, а возможно такой же, но более детально обсужденный, чтобы не оставалось сомнений», – отметила депутат.

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«Мы не хотели, чтобы хорошие и нужные поправки к закону стали заложниками политической ситуации. Поэтому мы не выступили против того, чтобы руководство сейма перенесло их представление на начало весенней сессии», – сказал BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

Президент в декабре предложил закрепить в законе право сотрудников разведывательных ведомств вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть «данные о том, что человек может быть связан (…) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы».

За неявку может быть применена административная ответственность – денежный штраф.

Некоторое время назад Г. Науседа говорил, что превентивные беседы будут проводиться только с теми людьми, которые окажутся под прицелом враждебных спецслужб, чтобы предупредить этих людей.

Критики говорят, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому их можно будет широко интерпретировать, что создает предпосылки для злоупотреблений.
Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест, получать без санкции суда информацию из банков о финансовых операциях.

Как утверждают инициировавшие поправки разведведомства, такие меры необходимы для эффективной контрразведки.

Часть политиков говорит, что при расширении полномочий разведки следует ужесточить надзор за ней. Оппозиционные консерваторы предлагают учредить институт контролера разведки.

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