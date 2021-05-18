Попытки закрепить однополые браки нарушили бы Конституцию – советник президента

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Закон о партнерских отношениях, в котором бы был закреплен однополый брак, противоречил бы Конституции, заявила старший советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите во вторник радиостанции Ziniu radijas.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

«Если бы была попытка заявить, что брак это не только согласие мужчины и женщины, то можно будет трактовать как нарушение Конституции», – сказала она.

При этом, советник президента отметила, что пока конкретные проекты законов в сейме не зарегистрированы.

«У нас пока нет текста, на который мы могли бы ссылаться, и который мы могли бы как-то комментировать», – пояснила она.

В минувшую субботу в Вильнюсе состоялся «Великий марш в защиту семьи». Тысячи его участников выразили протест против Стамбульской конвенции и прочих инициатив, которые, по их мнению, направлены против традиционной семьи.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Во время мероприятия администрация президента Литвы Гитанаса Науседы распространила поздравления по случаю Международного дня семьи. В поздравлении руководитель страны отметил, что однополые отношения должны быть урегулированы, однако в рамках Конституции.

Несмотря на то, что речь президента была распространена, когда мероприятие уже шло, и сначала она транслировалась собравшимся людям, С. Скайсгирите отметила, что она была адресована «всем семьям» по случаю Международного дня семьи.

Она также акцентировала, что «вопрос партнерства в Литве не полностью юридически урегулирован».

«Есть определенный пробел, особенно, если говорить об однополом партнерстве. Такие люди есть, они живит вместе, однако их гражданские права никак не определены. И в данный момент президент заявляет, что следует юридически урегулировать и вопросы совместного проживания однополых лиц», – сказала советник.

Во время субботнего марша звучало и поздравление члена Европарламента, представителя партии «Альтернатива Германии» Бернхард Зимниок. Как в социальной сети Facebook отметила европарламентарий Раса Юкнявичене, этот политик принадлежит к «крылу друзей Путина». По ее словам, при голосовании по резолюциям по России, Беларуси и 13 января он либо воздерживался, либо голосовал «против».

В свою очередь, А. Скайсгирите предложила «не придавать слишком большого значения одному европарламентарию».