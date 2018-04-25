Посчитают, во сколько обойдется подготовка к вероятной аварии на БелАЭС

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В Литве до конца июля планируется подсчитать, во сколько обойдется подготовка к вероятной аварии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. По предварительным прикидкам, сумма может составить сотни миллионов евро.

Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС) информировал, что сейчас проводятся консультации с рынком, после чего будет объявлен конкурс на проведение исследования.

«Предварительно мы полагаем, что общая сумма средств составит около 1 млрд евро, она станет вопросом политических переговоров. Пока не ясно, сколько средств и когда они будут получены», – прокомментировал BNS начальник Управления по гражданской обороне ДПОС Эдгарас Геда.

Он подчеркнул, что сумма пока предварительная и может измениться.