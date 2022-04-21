Послов России и Беларуси попросили не приезжать на церемонию в концлагерь Маутхаузен

Это первый такой случай, когда на церемонию чествования не были приглашены официальные представители союзников или, в случае Советского Союза, его государств-преемниц.

В этом году церемония к 77 годовщине освобождения нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии 15 мая пройдет без участия послов России и Беларуси, которых попросили не приезжать.

Об этом сообщил глава австрийского комитета Маутхаузена (MKÖ) Вилли Мерни, пишет Der Standard.

Он отметил, что из-за войны России против Украины участие в церемонии представителей России и Беларуси, «было бы несовместимым с «клятвой Маутхаузена» выживших заключенных и ценностями мира и свободы». Однако, на церемонию все же будут приглашены родственники заключенных и профильные организации из РФ и Беларуси.

По его словам, это наверное первый такой случай, когда на церемонию чествования не были приглашены официальные представители союзников или, в случае Советского Союза, его государств-преемниц. Вилли Мерни также предположил, что в церемонии примут участие делегации Украины и других страны, однако никого специально не спрашивали.